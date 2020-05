Diebstahl: Fast 16 Tonnen Schienen und Schwellen weg

Hilchenbach (dpa/lnw) - Diebe haben bei einem Beutezug am Bahnhof Hilchenbach in der Nähe von Siegen Schwerstarbeit geleistet. Die Unbekannten transportierten insgesamt fast 16 Tonnen Bahnschienen und -schwellen ab, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zeugen hätten vier Personen und zwei Lastwagen beobachtet - einer sei mit einem Kran ausgestattet gewesen. Zwei der mutmaßlichen Metalldiebe trugen wie echte Bahnbeschäftigte orangefarbene Warnwesten.

Von dpa