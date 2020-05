Flucht aus Forensik - Laumann: Vertrauen nicht verspielen

Zwei Straftäter waren am späten Montagabend aus der LVR-Klinik geflüchtet. Der 37-Jährige wurde am Dienstag bei einem Polizeieinsatz in Aachen getötet, der 43-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Sie hatten zwei Pfleger mit einem Messer bedroht, einen als Geisel genommen. Laumann sagte, die Abläufe würden genau geprüft. «Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit werden ergriffen.» Der Fall sei aber kein spezielles Problem der Forensik in Bedburg-Hau. «Das hätte in jeder anderen Anstalt wahrscheinlich genauso stattfinden können.»