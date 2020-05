Trainer Wück lobt Wirtz, will aber keine Havertz-Vergleiche

In jedem Fall sei Wirtz «im Jahrgang 2003 ein herausragender Spieler» und gehöre in der Altersklasse «sicherlich zu den Top-Drei. Er kann es sehr weit bringen, wenn er so weitermacht. Und wenn der Weg bis in die A-Nationalmannschaft führt, dann wäre das eine richtig tolle Geschichte.»

Bei Trainer Peter Bosz in Leverkusen sei Wirtz zudem in besten Händen. Der Niederländer baue den zuletzt einmal von Beginn an eingesetzten und einmal zur Halbzeit eingewechselten Teenager «ganz behutsam auf», lobte Wück, und habe «einen genauen Plan, wie sie den Jungen an die Bundesliga heranführen möchten.» Wirtz' Stärken seien seine Spielintelligenz und seine technischen Stärken. Er habe früher körperliche und athletische Probleme, habe diese aber bei Ex-Club 1. FC Köln und in Leverkusen stark verbessert.