Leverkusen zurück auf einem Champions-League-Platz

Freiburg (dpa) - Bayer Leverkusen ist wieder auf einen Champions-League-Platz in der Fußball-Bundesliga vorgerückt. Die Rheinländer kamen am Freitagabend zum Auftakt des 29. Spieltages zu einem 1:0 (0:0) beim SC Freiburg und liegen mit nun 56 Punkten auf dem dritten Platz. Allerdings können RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach mit Siegen am Wochenende wieder vorbeiziehen. Den Siegtreffer erzielte Jungstar Kai Havertz in der 54. Minute.

Von dpa