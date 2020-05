Kradfahrer stirbt bei Unfall: Sozius in Lebensgefahr

Bochum (dpa/lnw) - Ein 19 Jahre alter Kradfahrer ist bei einem Unfall am Sonntag in Bochum ums Leben gekommen. Er und sein 23-jähriger Sozius seien mit überhöhter Geschwindigkeit gegen eine Straßenlaterne geprallt, teilte die örtliche Polizei mit. Bei dem Zusammenstoß wurden demnach beide schwer verletzt. Der 19-jährige Fahrer wurde von den Rettungskräften der Feuerwehr reanimiert, erlag aber später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der Sozius wurde nicht reanimiert. Bei ihm bestand am Sonntagmorgen nach Polizeiangaben aber noch immer Lebensgefahr.