Feuerschale sorgt für Einsatz in Krankenhaus

Troisdorf (dpa/lnw) - Eine Feuerschale hat am Samstagabend einen Feuerwehreinsatz im Krankenhaus ausgelöst. Die Troisdorfer Feuerwehr sei zum Krankenhaus in der Hospitalstraße gerufen worden, wie die Polizei am Sonntag bestätigte. Mitarbeiter hatten dort Brandgeruch wahrgenommen und sofort die Feuerwehr gerufen. Vor Ort konnte die Feuerwehr aber dann Entwarnung geben: Eine Feuerschale in der Nachbarschaft hatte den Geruch ausgelöst. Das Krankenhaus musste nicht geräumt werden. Zuvor hatten der «General-Anzeiger» und der «Kölner Stadt-Anzeiger» über den Vorfall berichtet.

Von dpa