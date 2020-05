«Der Bus hatte das Gebäude nur leicht touchiert, der Schaden am Gebäude und am Bus war relativ gering», teilte Einsatzleiter Jan Boßems von der Grevenbroicher Feuerwehr mit. Die Unfallursache sei vermutlich ein gesundheitliches Problem des Fahrers gewesen. Der Bus sei daraufhin von der Fahrbahn abgekommen. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Mann aus dem Fahrzeug. Per Rettungshubschrauber kam er anschließend in eine Klinik.