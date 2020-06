Nideggen (dpa/lnw) - Ein 82-jähriger Mann ist am Sonntag von seinem Segelboot in den Rursee (Kreis Düren) gestürzt und untergegangen. Seine Begleiter - zwei Erwachsene und drei Kinder - seien nicht in der Lage gewesen ihm zu helfen, teilte die Feuerwehr mit.

Von dpa