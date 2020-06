Grevenbroich (dpa/lnw) - Ein Bus ist am Sonntag in Grevenbroich gegen eine Hauswand gefahren. Der 46-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Vorfall im Rhein-Kreis-Neuss am Nachmittag schwer, wie die Polizei am Montag mitteilte. In dem Bus befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls nach Polizeiangaben keine Fahrgäste.

Von dpa