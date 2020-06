Dienstag bis zu 30 Grad erwartet: Dann kann Regen kommen

Essen (dpa/lnw) - Sommerliches Pfingsten: Zum Abschluss des langen Wochenendes hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in NRW Temperaturen von bis zu 28 Grad vorhergesagt. Auch am Dienstag soll es den Angaben nach heiß bleiben: Dann sind der Prognose zufolge sogar 30 Grad drin, in den höheren Lagen der Mittelgebirge bis zu 23 Grad, wie es am Montagvormittag hieß.

Von dpa