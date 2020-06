Einsatz: Polizisten setzen Pfefferspray und Schlagstock ein

Herne (dpa/lnw) - Mehrere Polizisten haben sich bei einem Einsatz wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt in Herne nur mit Mühe gegen ein rabiates Paar verteidigen können. Die Beamten waren am Freitagabend zu einem Mehrfamilienhaus in Wanne-Eickel gerufen worden. Vor Ort hätten ein Mann und eine Frau erheblich Widerstand geleistet. Es sei von Seiten der Polizei «zur Anwendung von körperlicher Gewalt sowie des Einsatzes von Pfefferspray und des Schlagstocks» gekommen. Es sei zudem Verstärkung angefordert worden. Die Polizisten nahmen die beiden Personen schließlich kurzzeitig in Gewahrsam. Der Verdacht der häuslichen Gewalt habe sich nicht bestätigt.

Von dpa