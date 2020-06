Essen (dpa/lnw) - Mit dem Vorgeschmack auf einen Sonnen-Sommer ist es spätestens Donnerstag in Nordrhein-Westfalen erstmal vorbei: Die Experten vom Deutschen Wetterdienst erwarten dann landesweit Regenschauer. «Wer einen Garten hat oder Landwirte werden sich über Regen freuen», sagte DWD-Meteorologin Ines von Hollen am Dienstag in Essen. Die Temperaturen sinken deutlich auf dann nur noch 15 bis 18 Grad.

Bernhard Rüb von der Landwirtschaftskammer NRW hofft, dass die Vorhersage auch eintrifft. Er ist allerdings pessimistisch, was die Regenmengen angeht. «Die Regendefizite der letzten Monate kann man nicht ausgleichen», sagte er. Seit Mitte März habe es kontinuierlich zu wenig bis gar nicht geregnet bei gleichzeitig starker Verdunstung. «Es müsste regelmäßig regnen und nicht nur alle drei Wochen.»

Von Hollen rechnet für Donnerstag mit flächendeckend mindestens fünf Litern Regen pro Quadratmeter. In einigen Gebieten könnten es auch zehn oder mehr sein. Schauer soll es auch am Freitag geben, fünf Liter Regen pro Quadratmeter würden dann aber nur noch vereinzelt erreicht. Mit maximal 15 Grad soll es dann sogar noch etwas frischer als am Vortag werden. Am Wochenende bleibt es wechselhaft bei bis zu 16 Grad.

Für Dienstag hatten die Meteorologen den bislang wärmsten Tag des Jahres in Deutschland erwartet. Auch für NRW ging der DWD davon aus, dass der bisherige Spitzenwert von 29,0 Grad am 22. Mai in Kleve übertroffen werden würde. Am Dienstagnachmittag wurden bereits an vier Messstationen knapp unter 29 Grad gemessen.

Der deutliche Wetterumschwung beginnt bereits am Mittwoch, wo es am Rhein aber auch noch einmal bis zu 27 Grad warm werden kann. In der Südosthälfte sind Schauer möglich, vor allem in einem Streifen von der Eifel nach Ostwestfalen. Am Nachmittag gibt es auch häufiger Gewitter. Dabei sind auch Starkregen und Sturmböen möglich. Unwetter mit mehr als 25 Litern Regen pro Quadratmeter sind nicht ausgeschlossen. Im äußersten Nordwesten soll es aber nicht oder kaum regnen.

Die Waldbrandgefahr nimmt entsprechend von Tag zu Tag ab. Am Freitag soll sie landesweit auf die niedrigste Stufe fallen, die Gefahr also nur noch «sehr gering» sein.