1. FC Köln: Cordoba und Uth in Augsburg wohl wieder dabei

Köln (dpa) - Vorsichtige Entwarnung in der Offensive des 1. FC Köln: Der Fußball-Bundesligist kann im nächsten Liga-Spiel beim FC Augsburg am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) wohl wieder auf seine Stürmer Jhon Cordoba und Mark Uth zurückgreifen. Uth hatte am Montag beim 2:4 gegen RB Leipzig wegen muskulärer Probleme gefehlt, Cordoba musste in der 22. Minute ausgewechselt werden.

Von dpa