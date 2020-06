Köln (dpa/lnw) - Ein ungewohntes Bild bot sich am Dienstag in den Kölner Messehallen: Studenten und Studentinnen saßen in langen Reihen an Einzeltischen und schrieben dort Klausuren. Um die Corona-Regeln einzuhalten, hatte die Universität die Klausuren in die Messe verlegt.

Von dpa