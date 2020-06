Böse Überraschung nach Waldspaziergang: Autofront demontiert

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Ein Autofahrer hat in Mönchengladbach nach einem Waldspaziergang eine böse Überraschung erlebt. Als der 56-Jährige zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, fehlten wesentliche Teile der Front. Unbekannte haben in der Zwischenzeit die Motorhaube, die Scheinwerfer und auch noch die Stoßstange abmontiert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Ermittler suchen deshalb auch Zeugen für den besonders schweren Fall des Diebstahls an Kraftfahrzeugen, der sich am Morgen des Pfingstmontags im Stadtteil Windberg ereignet hat.

Von dpa