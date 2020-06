Schalke-Sportchef: Aufhören, Opfer der Bundesliga zu sein

Gelsenkirchen (dpa) - Sportchef Jochen Schneider hat seine Mannschaft nach zuletzt drei Bundesliga-Niederlagen des FC Schalke 04 scharf kritisiert. «Wir haben - bei allem Respekt - in einer Woche gegen Augsburg, Düsseldorf und Bremen verloren», sagte der 49-Jährige der «Sport Bild» (Mittwoch). «Augsburg war bis dahin in der Rückrunde die Mannschaft mit den wenigsten Punkten, Düsseldorf Tabellen-16. und Werder Tabellen-17. Wir müssen uns der Situation bewusst sein und aufhören, das Opfer der Bundesliga zu sein», schimpfte Schneider. Die Königsblauen warten seit zwölf Liga-Spielen auf einen Sieg und gewannen zuletzt im Januar. Der Club steht in der Liga auf Rang zehn.

Von dpa