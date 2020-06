Wenige Rocker-Verfahren 2019: vermutlich hohe Dunkelziffer

Tatsächlich sei in der Szene «die Bereitschaft zur Anzeigenerstattung» - auch als Opfer - «aufgrund clubinterner Regeln und des grundsätzlichen Selbstverständnisses der Szene nur sehr gering ausgeprägt», so das Innenministerium in seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion.

Gleichzeitig behielten die Ermittler alle Rockerclubs im Auge: So gab es laut Ministerium im vergangenen Jahr 27 Kontrollen - davon allein zwölf bei den Bandidos - sowie 28 Mal «verstärkte Aufklärungsmaßnahmen». Die meisten (13) bei den «Freeway Riders».

Überschneidungen oder Konflikte gibt es laut Innenministerium immer wieder mal zwischen Rockern und Clans - da beide Gruppierungen «insbesondere in den Bereichen des unerlaubtenBetäubungsmittelhandels, des Betriebs von Wettbüros und Shisha-Bars sowie im Rotlichtmilieu aktiv» seien. Belastbarere Aussagen zu etwaigen Verbindungen könne man aber noch nicht machen.