Fußgänger auf Autobahn erfasst und lebensgefährlich verletzt

Dortmund (dpa/lnw) - Ein Mitarbeiter einer Straßenbaufirma ist auf der Autobahn 45 bei Dortmund von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der 43-Jährige am Dienstagabend die Fahrbahn überquert, um Markierungen in einem Baustellenbereich aufzustellen. Ein erster Fahrer erkannte die Gefahr rechtzeitig und bremste seinen Wagen ab. Eine dahinter fahrende 20-Jährige bremste ebenfalls, kam dabei aber vom Fahrstreifen ab. Ihr Auto kollidierte den Angaben nach mit der Leitplanke und erfasste dort den Arbeiter, der zu Boden geschleudert wurde.

Von dpa