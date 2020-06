Fachblatt: Real Madrid an BVB-Jungstar Sancho interessiert

Madrid (dpa) - Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid ist nach Medienberichten an einer Verpflichtung von Dortmund-Jungstar Jadon Sancho interessiert. Die Chancen für einen Wechsel des 20 Jahre alten Außenstürmers zum Club von Nationalspieler Toni Kroos seien nicht klein, berichtete am Mittwoch die spanische Fachzeitung «AS». Der Engländer wolle «nach drei Ausbildungs-Spielzeiten in Dortmund zu einem wirklichen Top-Club wechseln», hieß es auf der Titelseite des Blatts. Zudem seien die Beziehungen zwischen den Chefetagen der Borussia und der Königlichen hervorragend, urteilte «AS».