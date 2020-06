15-Jähriger fährt bei Fluchtversuch mit Mofa Polizisten um

Düren (dpa/lnw) - Bei einem Fluchtversuch mit einem Mofa hat ein 15-Jähriger in Düren einen Polizisten touchiert und zu Fall gebracht. Auch der junge Fahrer stürzte, beide wurden leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 15-Jährige war den Angaben zufolge am Dienstagnachmittag mit einer gleichaltrigen Mitfahrerin ohne Helm unterwegs. Ein Streifenwagen entdeckte die beiden Jugendlichen. Um sich der Polizeikontrolle zu entziehen, sei die 15-Jährige in einem Wendehammer abgestiegen und weggelaufen. Der Jugendliche habe dann versucht, an dem Streifenwagen vorbeizufahren und zu flüchten. Anhaltezeichen des ausgestiegenen Beamten habe er ignoriert und den Polizisten dann touchiert.

Von dpa