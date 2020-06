Europas Handballverband plant Spiele mit Zuschauern

Köln (dpa/lnw) - Die Europäische Handballföderation (EHF) plant die Ausrichtung des Champions-League-Finalturniers Ende Dezember in Köln mit Zuschauern. «Wir gehen aktuell davon aus, dass das Final Four - wie auch die Frauen-Europameisterschaft im Dezember in Dänemark und Norwegen - mit Zuschauern durchgeführt werden können», sagte David Szlezak, Geschäftsführer der EHF Marketing, der «Handballwoche» (Mittwoch).

Von dpa