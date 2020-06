NRW schafft 30 Millionen Masken und 10 Millionen Kittel an

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit 30 Millionen neuen Masken und 10 Millionen neuen Schutzkitteln sieht sich das Land NRW für die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie gut vorbereitet. «Wir werden noch über längere Zeit einen höheren Bedarf an Schutzbekleidung haben», sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch bei einem Besuch des Landeslagers für Schutzausrüstung in Düsseldorf. Deshalb habe das Land für rund 500 Millionen Euro Schutzausrüstung bestellt.