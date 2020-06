Zu viel kassierte Bezüge? Verfahren gegen Lehrer eingestellt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Gesamtschullehrer aus Wuppertal hat einen Strafprozess am Düsseldorfer Amtsgericht straffrei überstanden. Das Verfahren gegen ihn wurde am Mittwoch ohne Auflagen eingestellt. Dem 44-jährigen Pädagogen war nicht nachzuweisen, dass er einen gravierenden Berechnungsfehler des Besoldungsamtes ausgenutzt und so unberechtigt über 29 000 Euro zu viel an Bezügen kassiert hatte (Az.: 127 Ds 358/19).

Von dpa