Regnerische Aussichten in NRW

Essen (dpa/lnw) - Regen bestimmt kurz vor dem Wochenende das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Am Donnerstag ist im ganzen Land immer wieder mit Schauern zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. In Ostwestfalen wird gebietsweise auch gewittriger Starkregen erwartet. In wenigen Stunden können dabei bis zu 25 Liter pro Quadratmeter fallen. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 18 Grad.

Von dpa