Geldautomat in Moers gesprengt

Moers (dpa/lnw) - Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen in Moers einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt. Anwohner beobachteten nach der Explosion zwei vermummte Personen, teilte die Polizei mit. Diese machten sich offenbar an dem Automaten zu schaffen und flüchteten in einem dunklen Auto. Ob die Täter Geld erbeuteten, wird jetzt ermittelt. Wie hoch der Schaden an dem Bankgebäude ist, war zunächst unklar.

Von dpa