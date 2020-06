Doucouré nach Debüt: «Der glücklichste Mensch der Welt»

Dass sein so lange ersehntes Debüt in einem Geisterspiel stattfand, hat die Emotionen nur teilweise getrübt. «Auch wenn es ein Spiel ohne Zuschauer war, war es ein tolles, ein magisches Gefühl, das ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen werde», sagte Doucouré: «Klar, ich hätte gerne vor unseren Fans mein Debüt gefeiert, denn das hätte diesen Moment emotional sicher noch einmal doppelt so groß gemacht. Aber ich hoffe, dass das dann auch bald kommt.»