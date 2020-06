Gladbach auch in Freiburg ohne Embolo und Johnson

Mönchengladbach (dpa) - Champions-League-Anwärter Borussia Mönchengladbach muss auch im Spiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN und Amazon Prime) beim SC Freiburg auf Offensivkraft Breel Embolo und Außenspieler Fabian Johnson verzichten. «Breel ist noch nicht fit. Und das entwickelt sich auch ein bisschen zäh», sagte Trainer Marco Rose am Donnerstag über den Schweizer, der schon in den vergangenen beiden Gladbacher Spielen in der Fußball-Bundesliga wegen einer Wadenprellung fehlte.

Von dpa