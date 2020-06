Ermittlungen nach Kita-Mord: Weiterer Misshandlungs-Verdacht

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Die unter Mordverdacht stehende Erzieherin könnte in der Kempener Kita ein weiteres Kind misshandelt haben. Es stehe der weitere Verdacht im Raum, dass die 25-jährige Erzieherin für die Verletzungen auch bei dem zweiten Kind in der Kita verantwortlich sei, sagte eine Sprecherin der Polizei Mönchengladbach am Donnerstag. Genau das sei gerade die Frage und werde zur Zeit ermittelt. In dem fraglichen Fall habe das Kind «oberflächliche Verletzungen» erlitten und keine Atemprobleme gehabt. Die Eltern des Kindes hätten sich bei der Polizei gemeldet.

Von dpa