Kommunen: Land soll Altschulden-Problem lösen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Angesichts einer fehlenden Altschulden-Regelung im Corona-Konjunkturpaket der großen Koalition sehen Kommunen nun die Länder in der Pflicht. «Das Land NRW muss jetzt ein Konzept vorlegen, um das Altschuldenproblem kurzfristig zu lösen», forderte der Sprecher des Aktionsbündnisses «Für die Würde unserer Städte», Johannes Slawig, am Donnerstag in Düsseldorf.

Von dpa