Krefeld (dpa/lnw) - Nachdem in Krefeld ein Mann (20) durch den Angriff mit einer abgebrochenen Flasche auf einem Auge erblindet ist, hat die Polizei am Donnerstag den mutmaßlichen Täter festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte.

Von dpa