Toter Fußgänger auf der Autobahn: Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Nach dem Fund eines getöteten Fußgängers auf der Autobahn 2 in Gelsenkirchen sucht die Polizei nach Zeugen. Das Opfer, ein 29-jähriger Lastwagenfahrer aus Weißrussland, war am Pfingstsamstag nachts gegen 3 Uhr zwischen dem Rastplatz Resser Mark und dem Tunnel im Stadtteil Erle auf der Fahrbahn gefunden worden, wie die Polizei in Münster am Donnerstag mitteilte. Die Ermittler gehen jetzt von einem Unfall aus und suchen das Fahrzeug, dass beteiligt gewesen sein könnte.

Von dpa