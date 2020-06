Gebauer: 83 Prozent der Lehrer bereit für Präsenzunterricht

Düsseldorf (dpa/lnw) - Knapp 83 Prozent der Lehrer in NRW stehen laut Schulministerium auch in der Corona-Pandemie für den Präsenzunterricht zur Verfügung. Die Zahl der dienstfähigen Lehrkräfte habe sich damit im Vergleich zu den vergangenen Wochen um rund 10 Prozent erhöht, schilderten NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) und Staatssekretär Mathias Richter am Freitag in Düsseldorf.

Von dpa