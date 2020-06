Nach Messerattacke: Verdächtiger in Betzdorf festgenommen

Duisburg (dpa/lrs) - Nach einer Messerattacke auf eine 40-Jährige in Duisburg ist der verdächtigte Ehemann der Frau in Rheinland-Pfalz gefasst worden. Wie die Polizei der nordrhein-westfälischen Stadt am Freitagmorgen mitteilte, war der 39-Jährige nach einem Zeugenhinweis am Donnerstagnachmittag nahe seiner Wohnanschrift in Betzdorf (Landkreis Altenkirchen) festgenommen worden. Noch am Freitag werde er dem Haftrichter in Duisburg vorgeführt, sagte eine Sprecherin.

Von dpa