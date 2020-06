Carolin Kebekus ersetzt Comedy durch «Brennpunkt Rassismus»

Köln (dpa) - Normalerweise steht Carolin Kebekus für Comedy, doch diese Woche nutzte sie ihre Sendezeit für einen «Brennpunkt» zum Thema Rassismus. «Was in den USA geschieht, ist unerträglich», sagte die 40 Jahre alte Komikerin in der «Carolin Kebekus Show» am Donnerstagabend im Ersten. «Aber es ist zu einfach zu behaupten, dass das ein amerikanisches Problem ist. Denn Rassismus tötet auch in Deutschland. Und damit müssen wir uns alle auseinandersetzen - auch wenn’s wehtut.»

Von dpa