Elternverband zu Grundschulplänen: «Vollkatastrophe» droht

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Landeselternkonferenz hat die für NRW angekündigte Rückkehr zum Regelbetrieb an den Grundschulen ab dem 15. Juni als «unsinnig» kritisiert. «Für Schüler und Eltern ist nichts gewonnen. Innerhalb von zehn Tagen vor den Ferien wieder in einen Schulrhythmus zu finden, ist nicht machbar», sagte die Vorsitzende der Landeselternkonferenz, Anke Staar, am Freitag auf dpa-Anfrage. Es drohe eine «Vollkatastrophe», wenn nun ohne Abstandsregelung unterrichtet werden solle. Es sei zu befürchten, dass es zu Ansteckungen komme. «Dann beginnen die Ferien für viele Familien erst mal mit einer zweiwöchigen Quarantäne.»

Von dpa