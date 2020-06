Elternvertreter kritisieren verkürzte Kita-Öffnungszeiten

Köln (dpa/lnw) - Von Montag an dürfen alle Kinder wieder in die Kitas - allerdings nur in einem eingeschränkten Regelbetrieb mit verkürzten Betreuungszeiten. Bei Elternvertretern stößt dies auf Kritik. «Für viele Eltern ist dann immer noch keine volle Erwerbstätigkeit möglich», sagte Irina Prüm, Sprecherin des Landeselternbeirats NRW, am Freitag auf dpa-Anfrage. Die Kinder sollen nach den Vorgaben des Landes nur höchstens 35 Stunden pro Woche betreut werden - statt normalerweise bis zu 45.

Von dpa