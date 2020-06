Duschen für die Brummi-Fahrer: Pilotprojekt an der Autobahn

Die Duschcontainer sind den Angaben nach Teil eines Projekts des Bundesverkehrsministeriums zur Unterstützung der Logistikbranche. Im Rahmen einer Pilotphase an einer Autobahn in Baden-Württemberg im April habe sich gezeigt, dass das Angebot sehr gut angenommen werde, teilte der Landesbetrieb mit. In einer ersten Ausbaustufe würden derzeit bundesweit an 20 ausgewählten Autobahnparkplätzen Duschcontainer an unbewirtschafteten Parkplätzen in der Nähe von WC-Anlagen aufgestellt.