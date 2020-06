A3 bei Duisburg am Wochenende gesperrt

Duisburg (dpa/lnw) - Die viel befahrende Autobahn 3 wird am Wochenende bei Duisburg gesperrt und saniert. Nach der Sperrung am Freitag um 22.00 Uhr soll der Verkehr am Montagmorgen ab 5.00 Uhr wieder rollen, teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW mit. Zwischen dem Kreuz Duisburg-Kaiserberg und dem Breitscheider Kreuz soll der Asphalt erneuert werden. Der Verkehr wird über andere Autobahnen umgeleitet.