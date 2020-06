Polizei: In Dortmund-Dorstfeld kein «Klima der Angst» dulden

Dortmund (dpa/lnw) - Die Polizei Dortmund hat ihre Entschlossenheit bekräftigt, in dem von vielen Rechtsextremisten bewohnten Dortmunder Stadtteil Dorstfeld kein «Klima der Angst und der Einschüchterung» zu dulden. Rechtsextremisten und Neonazis versuchten seit vielen Jahren, eine bestimmte Straße und das Umfeld in dem Stadtteil als «National befreite Zone» oder «Nazi-Kiez» zu etablieren, teilte die Polizei am Freitag mit. «Damit verfolgen sie das Ziel, Anwohner, Nachbarn, Passanten, politisch Andersdenkende und Journalisten einzuschüchtern oder in ihrer Arbeit zu beeinträchtigen», hieß es. Polizisten seien massiver Gewalt ausgesetzt gewesen.

Von dpa