Dortmund, Gladbach, Köln und Schalke gegen Rassismus

Die vier Spieler hatten nach ihren Toren am vergangenen Wochenende mit unterschiedlichen Aktionen gegen den Tod des Afroamerikaners George Floyd infolge eines brutalen Polizeieinsatzes in Minneapolis protestiert. Sancho hatte ein T-Shirt mit der Aufschrift «Justice for George Floyd» gezeigt, Thuram war auf die Knie gesunken. Modeste zeigte demonstrativ eine helle Hand-Innen- und eine dunkelhäutige Hand-Außenseite; McKennie trug eine Armbinde mit der Aufschrift «Justice for George» («Gerechtigkeit für George»).