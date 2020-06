2000 Menschen in NRW warten auf Organ

Düsseldorf (dpa/lnw) - Etwa 2000 Menschen stehen in Nordrhein-Westfalen auf der Warteliste für eine Organtransplantation. Allerdings habe es im vergangenen Jahr nur 179 Organspender gegeben, erklärte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Freitag in Düsseldorf. Vor dem bundesweiten Tag der Organspende am 6. Juni rief er die Bürger auf, sich auch in der Corona-Krise mit dem Thema Organspende zu befassen. Viele im Land hätten jetzt andere Sorgen. «Für einige Menschen in unserem Land ist das aber eine Frage, die ihr Leben retten kann», sagte der Minister.

Von dpa