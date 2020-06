Freiburg mit Waldschmidt für Petersen: Gladbach unverändert

Freiburg (dpa) - Fußball-Nationalspieler Luca Waldschmidt kehrt im Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach an diesem Freitagabend in die Startelf des SC Freiburg zurück. Der 24-Jährige ersetzt im Vergleich zum 0:1 gegen Bayer Leverkusen im Sturm seinen Teamkollegen Nils Petersen, der zunächst auf der Ersatzbank Platz nimmt. «Wenn Luca den Ball am Fuß hat, hat er besondere Fähigkeiten, darauf hoffen wir. Er hat sich sehr reingehängt im Training», sagte Streich bei Amazon Prime Video. «Auf Nils kann man sich zu hundert Prozent verlassen, auch wenn er nicht von Anfang an spielt.»

