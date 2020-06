Es wird wieder wärmer: Mix aus Sonne und Wolken

Essen (dpa/lnw) - Der Regen nimmt ab, die Temperaturen nehmen zu. Mit am Samstag erwarteten 18 Grad wird es in NRW mit dem Wochenende wieder wärmer. Zugleich legt sich der Wind, Regen kommt nur noch in manchen Regionen am Niederrhein und im Ruhrgebiet vor. Von Schafskälte, einer Kälteperiode im Juni, könne also vorerst keine Rede sein, erklärte ein Experte des Deutschen Wetterdienstes in Essen am Samstag. «Wir erwarten einen Mix aus Sonne und Wolken, Gewitter gibt es gar nicht mehr. Die Temperaturen steigern sich von Tag zu Tag. Mitte der neuen Woche können auch mal 25 Grad erreicht werden», so Meteorologe Martin Schönebeck. Danach sind allerdings wieder mehr Niederschläge wahrscheinlich.

Von dpa