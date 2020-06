Neuer Sportvorstand Klein fordert bei Kaderplanung Geduld

Düsseldorf (dpa) - Der neue Sportvorstand Uwe Klein von Fortuna Düsseldorf hat bei der Kaderplanung für die kommende Saison zur Geduld gemahnt. «Was es momentan nicht einfach macht, ist, dass wir derzeit natürlich noch nicht wissen, in welcher Liga wir kommende Saison spielen», sagte Klein vor der Partie in der Fußball-Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim am Samstag im TV-Sender Sky. «Von daher ist es sicherlich schwierig. Wir brauchen da auch noch ein bisschen Zeit und müssen ein bisschen Geduld haben», ergänzte Klein.

Von dpa