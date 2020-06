Corona: 101 neue Infektionen, 232 Menschen wieder gesund

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind 101 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Damit erhöhte sich am Samstag die Gesamtzahl der daran in Nordrhein-Westfalen erkrankten Menschen auf 38 521, wie das NRW-Gesundheitsministerium in Düsseldorf mitteilte. 35 048 Menschen wurden dem Ministerium als genesen gemeldet. Damit erhöhte sich die Zahl der wieder gesunden Patienten von Freitag auf Samstag um 232. Insgesamt 1622 Menschen starben infolge einer Erkrankung, die Zahl stieg von Freitag auf Samstag um sechs.

Von dpa