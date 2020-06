Düsseldorf (dpa) - Abwehrchef Kaan Ayhan kehrt bei Fortuna Düsseldorf im Spiel gegen die TSG Hoffenheim in die Startelf zurück. Der Innenverteidiger hatte zuletzt wegen muskulärer Probleme gefehlt. Auch Torjäger Rouwen Hennings, der beim 0:5 beim FC Bayern München nicht zum Einsatz gekommen war, wurde am Samstag von Trainer Uwe Rösler wieder in die Startelf berufen.

Von dpa