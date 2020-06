Berliner Dilrosun in Dortmund früh ausgewechselt

Dortmund (dpa) - Hertha BSC musste im Abendspiel der Fußball-Bundesliga bereits nach knapp einer halben Stunde ohne Javairô Dilrosun auskommen. Der 21-Jährige musste am Samstag in der 30. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden, für ihn kam Alexander Esswein. In der Vorwoche hatte Dilrosun beim 2:0 gegen den FC Augsburg zur Führung getroffen.