Kripo-Vertreter: Größere Anstrengungen gegen Missbrauch

Fiedler lobte, dass NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) das Thema Kindesmissbrauch zur Chefsache erklärt habe. «Es reicht aber nicht aus, mit kleinen Schritten voranzugehen was die Ausstattung und was die Qualifikation angeht», sagte Fiedler. Jetzt seien riesengroße Schritte notwendig. Ein Plus an Experten wie IT-Techniker für Verschlüsselungstechnik oder Leute, die sich mit Opferanhörung auskennen, sei notwendig.