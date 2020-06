Paderborn nach Achtungserfolg: «Bis zum Schluss alles geben»

«Wir wollen bis zum Schluss alles geben, am Ende werden wir sehen, dann wird abgerechnet», kündigte Mittelfeldspieler Klaus Gjasula an. Der 30-Jährige hatte am Samstag in Leipzig bereits seine 16. Gelbe Karte in dieser Spielzeit gesehen und dadurch mit dem bisherigen Rekordhalter Tomasz Hajto gleichgezogen. Der Pole war in der Saison 1998/99 im Trikot des MSV Duisburg ebenfalls 16 Mal verwarnt worden.

Christian Strohdiek, der dem SCP mit seinem Tor zum 1:1 den Punkt in Leipzig sicherte, lobte die Mannschaft für die verbesserte Leistung im Vergleich zur 1:6-Heimniederlage gegen Dortmund in der Vorwoche. «Wir wollten uns anders präsentieren als zuletzt, das Spiel gibt Mut für die Aufgabe gegen Bremen», sagte er.