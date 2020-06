Nabu: Webcam-Projekt über Siebenschläfer

Die Tiere hätten bislang viele wunderbare Einblicke in ihre Wohnstuben geboten, so Regine Kossler, Koordinatorin des Nabu-Siebenschläferprojektes in Leverkusen. Sie nennt die possierlichen Tiere auch «Kobolde der Nacht». Die Nager seien bei Putzaktionen, beim «Chillen» oder bei der Balz zu beobachten. Da der Winterschlaf alle Fettreserven der Siebenschläfer aufgezehrt habe, müssten sie nun fleißig fressen. Nachwuchs wird Anfang August erwartet.